Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenlerin cenazeleri defnediliyor

Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özgür'ün babası Ferhat, annesi Nurhan ve kardeşi İlker Özgür'e taziye dileklerini iletti.

Törene, Karesi İlçe Belediye Başkanı Hakan Aka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile Kırmızı'nın babası Murat Kırmızı, annesi Nermin Kırmızı ve akrabaları, yakınları katıldı.

Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi Enes Kırmızı (28) için Karesi ilçesindeki Altay Camisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Patlamada hayatını kaybeden evli ve bir çocuk sahibi Muhammet Ergin'in (34) cenazesi, Karesi ilçesine bağlı kırsal Kamçıllı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Demir'in babası Mithat Demir, annesi Sultan Demir, kardeşi Tuğçe Demir ile akrabaları, yakınları katıldı.

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