Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenlerden 6'sının daha cenazeleri defnedildi

Bu arada olayda hayatını kaybeden Tuğba Sert'in (41) cenazesinin ise yarın İvrindi ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'ne defnedileceği bildirildi.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Sönmez'in ailesine taziye dileklerini iletti. Sönmez'in cenazesi, kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığına defnedildi.

Seçil Çapa (24), için Savaştepe İstiklal Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz katıldı.

Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akın'ın ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Patlamada hayatını kaybeden Çetin Karamüftüoğlu'nun (38) cenaze töreni, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in katılımıyla Zağnospaşa Camisi'nde yapıldı.

Patlamada yaşamını yitirenlerden 4'ünün cenazelerinin öğle namazını müteakip toprağa verilmesinin ardından diğer 7 cenazeden 6'sı için ikindi vakti tören düzenlendi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 6'sının daha cenazesi toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.