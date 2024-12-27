Balıkesir'de kuaför salonunda bir kişi pompalı tüfekle yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuaför salonunda pompalı tüfekle ateş ettiği kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuaför salonunda pompalı tüfekle ateş ettiği kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.
İlçeye bağlı Sarıkız Mahallesi Oruç Reis Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna motosikletle gelen yüzü maskeli kişi, iş yeri çalışanına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.
Saldırıda ayak bölgesinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Zanlı, olay sonrasında güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.
Saldırıda kullanılan motosiklet ve pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.