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        Balıkesir'de kuaför salonunda bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuaför salonunda pompalı tüfekle ateş ettiği kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 04:18 Güncelleme: 27.12.2024 - 04:54
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        Balıkesir'de kuaför salonunda bir kişi pompalı tüfekle yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kuaför salonunda pompalı tüfekle ateş ettiği kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.

        İlçeye bağlı Sarıkız Mahallesi Oruç Reis Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna motosikletle gelen yüzü maskeli kişi, iş yeri çalışanına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

        Saldırıda ayak bölgesinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Zanlı, olay sonrasında güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

        Saldırıda kullanılan motosiklet ve pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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