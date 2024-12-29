Balıkesir'deki kazalarda 5 kişi yaralandı
Balıkesir'İn Edremit ve Havran ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'İn Edremit ve Havran ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Balıkesir - Çanakkale kara yolu Havran İlçesi yakınlarındaki zincirleme trafik kazasında 06 DY 1667 plakalı aracın sürücüsü S.D, 10 KF 399 plakalı otomobilin sürücüsü A.A.Ö, 67 ACG 854 plakalı aracın şoförü K.B.Ş. ve 10 BAB 98 plakalı otomobilin sürücüsü C.B. yaralandı.
4 aracın karıştığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Havran Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Edremit İlçesindeki kaza ise Ülkü Yolu'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle 34 HS 0141 plakalı otomobilin sürücüsü K.D. direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak ters döndü. Hastaneye kaldırılan sürücü K.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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