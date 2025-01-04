Kazdağları'nda kaybolan kişi bulundu

Bunun üzerine AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 55 personel bölgeye sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nin Kazdağları mevkisinde bir kişinin kaybolduğu bilgisi geldi.

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