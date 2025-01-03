Balıkesir'de evlerindeki yangında hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri defnedildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Yusuf Ali (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınarak evlerinin önüne getirildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, baba Coşkun Taşkın ile yakınlarına taziyelerini iletti.

Yusuf Ali ve kardeşi Yusuf Ömer'in yangından saatler önce anneleri Zehra Taşkın ile evlerinin yakınındaki bakkaldan alışveriş yapmaları, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu arada Kaymakam Odabaş ve Belediye Başkanı Ertaş, yanan evde incelemelerde bulundu.

Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki Coşkun Taşkın'a ait iki katlı evde dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangında evin giriş katındaki anne ve baba kendilerini son anda dışarı atmış, ikinci kattaki odalarında bulunan Yusuf Ali ve Yusuf Ömer Taşkın kardeşler hayatını kaybetmişti.