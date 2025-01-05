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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:46 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:46
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emir Eray Eyisoy, Kadir Beyaz

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, İbrahim Kaya, Nomel (Dk. 46 Paulinho), Paixao, Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 62 Sitoe), Rahmetullah Berişbek, Diniyev, Faruk Can Genç

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Oğuz Gürbulak (Dk. 90+3 Umut Erdem), Ramirez (Dk. 69 Birkan Yılmaz), Osuji (Dk. 90+3 Mustafa İnan), Diallo (Dk. 69 Kadir Kaan Yurdakul), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 74 Okyere), Cissokho, Kaan Kanak, Bartu Göçmen, Hodzic

        Goller: Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 29 Diallo, Dk 38 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK), Dk. 67 Paulinho, Dk. 70 Paixao (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 7 Nomel, Dk. 58 Hikmet Çiftçi, Dk. 77 Paixao (Bandırmaspor), Dk. 11 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 33 Diallo, Dk. 82 Yusuf Talum (Manisa FK)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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