Balıkesir'de "Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri" programı düzenlendi

Balıkesir'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri" programı düzenlendi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, Hasan Basri Çantay'ın gazeteciliğini konu alan ve Balıkesir Kuvayımilliye cephesinden özel görselleri içeren sergi açılışı ve resepsiyonu ile başladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, yöneticilerin en çok irtibatta olduğu çalışanların gazeteciler olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi için gazetecilerin önemine değinerek, "Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına basınımız bizim için çok kıymetli. Dünyada ve ülkemizde yaşanan birçok hadiseyi biz basın aracılığıyla öğreniyoruz. Bu arkadaşlarımızın gece gündüz demeden cansiperane verdiği mücadeleler sonucunda biz bu bilgilere ulaşıyoruz." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de gazetecilerin iş hayatında daha rahat çalışmaları için gerekli düzenlemelere katkı verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar gazetecilerimizin çalışma hayatında kolaylaştırma sağlamak için elimizden ne geliyorsa gayret ettik. Basın ve ifade özgürlüğünü önemseyerek yasaların çıkmasına öncülük ettik. Basın da dezenformasyon yasası başta olmak üzere internet gazeteciliği noktasında resmi ilan alınması için çok sayıda çalışmayı gerçekleştirdik."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da gazeteciler ve kentteki tüm toplumla bir olup Balıkesir takımı kurma hayallerinin olduğunu dile getirdi.

Akın, milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, gazetecilerin kentteki birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli rolünün bulunduğunu ifade etti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ise mesleki sorunların yasalaşarak çözülmesi gerektiğini söyledi.

Gazeteciliğin önemine vurgu yapan Demir, "Günümüzde basının yüz akları, tüm değerleri ve tarihiyle, kültürüyle milleti aşağılayan mankurtlar değil millete hizmet etmeyi en büyük şeref kabul eden ve bu ülkeye Kuvayımilliye ruhunu aşılayan Hasan Tahsin, Mustafa Necati ve Hasan Basri Çantay'ın izinden yürüyen Anadolu gazetecileridir. Her şeyin dijitalleştiği dönemde insanı sosyal çevresiyle merkezde tutan ve meslek etiğini ön planda tutan çalışan gazeteciler olacaktır. Mesleğine ve ülkesine karşı sorumluluklarını unutmadan yerine getirmeyi sürdüren gazeteciler gücünü hiçbir zaman kaybetmez aksine daha da artırır." diye konuştu.