Balıkesir'de "Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri" programı düzenlendi
Balıkesir'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri" programı düzenlendi.
Balıkesir'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri" programı düzenlendi.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, Hasan Basri Çantay'ın gazeteciliğini konu alan ve Balıkesir Kuvayımilliye cephesinden özel görselleri içeren sergi açılışı ve resepsiyonu ile başladı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, yöneticilerin en çok irtibatta olduğu çalışanların gazeteciler olduğunu söyledi.
Ustaoğlu, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi için gazetecilerin önemine değinerek, "Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına basınımız bizim için çok kıymetli. Dünyada ve ülkemizde yaşanan birçok hadiseyi biz basın aracılığıyla öğreniyoruz. Bu arkadaşlarımızın gece gündüz demeden cansiperane verdiği mücadeleler sonucunda biz bu bilgilere ulaşıyoruz." dedi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de gazetecilerin iş hayatında daha rahat çalışmaları için gerekli düzenlemelere katkı verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"Bu zamana kadar gazetecilerimizin çalışma hayatında kolaylaştırma sağlamak için elimizden ne geliyorsa gayret ettik. Basın ve ifade özgürlüğünü önemseyerek yasaların çıkmasına öncülük ettik. Basın da dezenformasyon yasası başta olmak üzere internet gazeteciliği noktasında resmi ilan alınması için çok sayıda çalışmayı gerçekleştirdik."
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da gazeteciler ve kentteki tüm toplumla bir olup Balıkesir takımı kurma hayallerinin olduğunu dile getirdi.
Akın, milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, gazetecilerin kentteki birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli rolünün bulunduğunu ifade etti.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ise mesleki sorunların yasalaşarak çözülmesi gerektiğini söyledi.
Gazeteciliğin önemine vurgu yapan Demir, "Günümüzde basının yüz akları, tüm değerleri ve tarihiyle, kültürüyle milleti aşağılayan mankurtlar değil millete hizmet etmeyi en büyük şeref kabul eden ve bu ülkeye Kuvayımilliye ruhunu aşılayan Hasan Tahsin, Mustafa Necati ve Hasan Basri Çantay'ın izinden yürüyen Anadolu gazetecileridir. Her şeyin dijitalleştiği dönemde insanı sosyal çevresiyle merkezde tutan ve meslek etiğini ön planda tutan çalışan gazeteciler olacaktır. Mesleğine ve ülkesine karşı sorumluluklarını unutmadan yerine getirmeyi sürdüren gazeteciler gücünü hiçbir zaman kaybetmez aksine daha da artırır." diye konuştu.
- Gazetecilere plaket takdim edildi
Konuşmaların ardından Anadolu basınının yanı sıra kentin sosyal, kültürel yaşamıyla ilin marka değerini artırma yolundaki çabaları nedeniyle Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin'e Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri tarafından onur ödülleri takdim edildi.
"Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri töreninde ise Buse Alkan, Tarık Sürmelioğlu, Ceren Yıldırım, Alp Kaan, Didem Kantarlıoğlu, Atilla Kaya, Gökçen Kabay, Soner Kanber, Esin Balıbek, Çetin Murat, Burcu Erdoğan, Hakan Firik, Burcu Bayırlı, Abdullah Kantarlıoğlu, Sultan Azizoğlu, Serhat Barış, İlkan Toprak, Gökhan Dağlı, Hakan Atila, Hasan Yılmaz, Zikri Enver, Şevki Morali, Mehmet Onur Yılmaz, Fahrettin Utkan Türker, Serhat Şenkökçü, Fatih Rüzgar, Emrah Çakmak Alper Öndül, Oğulcan Bölükbaşı ve Alper Çobanoğlu'na plaketleri protokol tarafından takdim edildi.
Program, Balıkesirli Basın Şehidi Cihan Hayırsevener ve vefat eden gazeteciler Ömür Bir, Ali Osman Ata ile Yaşar Mehmet Akif Ertan anısına verilen özel ödüllerin ardından sona erdi.
- Hasan Basri Çantay kimdir?
TBMM 1. Dönem Balıkesir Milletvekili, öğretmen, gazeteci, politikacı, fikir ve din adamı, Kur'an müfessiri olan Hasan Basri Çantay, Balıkesir'de Nasihat, Yıldırım, Karesi, Ses ve Balıkesir gazetelerini yayımladı.
Kurtuluş Savaşı yıllarında yazılarıyla milli mücadeleye destek vererek bayraktarlığını üstlenen isimler arasındaki Hasan Basri Çantay, şair Mehmet Akif’i milli marşı yazmaya ikna eden isimdi.
Türkiye'deki ilk Kuran Meali çalışmalarından birisine de Hasan Basri Çantay imza attı. 18 Kasım 1887'de Balıkesir'de doğan Çantay, 3 Aralık 1964 günü İstanbul'da vefat etti.
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