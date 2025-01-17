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        Balıkesir'de zeytinlikte küçükbaş hayvan otlatanlara ceza

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin bahçelerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan sürü sahiplerine ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:45
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        Balıkesir'de zeytinlikte küçükbaş hayvan otlatanlara ceza
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin bahçelerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan sürü sahiplerine ceza kesildi.

        Kırsal Karadere ve Yaylacık mahallelerinde zeytin ağaçlarının altında hayvanlarını otlatan sürü sahiplerine Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca cezai işlem uygulandı.

        Çiftçi Malları Başkanlığı bekçileri tarafından zeytin bahçesinde otlatılan koyun ve keçiler, hayvan barınağında emanete alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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