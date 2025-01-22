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        Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı ilk toplantısı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:54
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        Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı ilk toplantısı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, başkanlığında yapıldı.

        Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında ilçe kaymakamları, belediye başkanları yanı sıra kamu kurumlarının il müdürlerinin katıldığı toplantı Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

        Toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Ustaoğlu, 2024 yılı sonu itibariyle yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

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