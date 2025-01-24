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        Gazeteci Uğur Mumcu, Ayvalık'ta anıldı

        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:37
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        Gazeteci Uğur Mumcu, Ayvalık'ta anıldı
        ABONE OL

        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anıldı.

        Mumcu'nun evinin bulunduğu Armutçuk son durak mevkisi Tapu Kadastro Evleri'nin bahçesindeki törene Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Tören, Mumcu'nun evinin önüne karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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