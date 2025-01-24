Gazeteci Uğur Mumcu, Ayvalık'ta anıldı

Mumcu'nun evinin bulunduğu Armutçuk son durak mevkisi Tapu Kadastro Evleri'nin bahçesindeki törene Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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