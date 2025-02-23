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        Burhaniye'de hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik protokol imzalandı

        Burhaniye Belediyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, hükümlüler, ilçe belediyesince istihdam edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:32 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:37
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        Burhaniye'de hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik protokol imzalandı
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        Burhaniye Belediyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, hükümlüler, ilçe belediyesince istihdam edilecek.

        Adalet Bakanlığı Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Burhaniye Belediyesi tarafından suça sürüklenen hükümlüleri geri kazanmayı amaçlayan protokol imzalandı.

        Belediyede gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya protokole imza attı.

        İki kurum arasında ortaklaşa yürütülecek olan protokol kapsamında, hükümlülerin yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirerek meslek edinmeleri hedefleniyor.

        Ayrıca hükümlülerin daha önceden topluma verdikleri zararı kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışarak telafi etmesi planlanan protokolde, hükümlülerin ilgi ve yeteneklerine göre de meslek sahibi olarak toplumsal hayata kazandırılması amaçlanıyor.

        Protokolde yer alan düzenlemede dış dünyaya adapte olmakta zorlanan ve sosyal hayata uyum sağlamakta sorunlar yaşayan hükümlülerin, topluma kazandırılması da hedefler arasında yer alıyor.

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        Galeri

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