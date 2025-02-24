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        Balıkesir'de minibüste fenalaşan kişi hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bindiği minibüste fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:19
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        Balıkesir'de minibüste fenalaşan kişi hayatını kaybetti
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bindiği minibüste fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Edremit Devlet Hastanesinde muayene olduktan sonra evine gitmek üzere Özgür Ceylan'ın kullandığı 10 M 15059 plakalı Akçay minibüsüne binen Hayrettin Altan (78), bir süre sonra fenalaştı.

        Sürücü Ceylan, minibüsü Akçay Caddesi'ndeki durağa çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bu arada dolmuşta bulunan bir hemşire, Altan'a kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Altan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Dolmuş sürücüsü Özgür Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolmuştaki yolcular arasında bulunan bir hemşirenin de Altan'a müdahale ettiğini ancak kurtaramadığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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