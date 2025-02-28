Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 43 gram sentetik uyuşturucu, 704 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 20 bin 875 lira ele geçirilmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

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