Balıkesir'de aranması bulunan 50 kişi yakalandı
Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada aranması bulunan 50 kişi yakalandı.
Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada aranması bulunan 50 kişi yakalandı.
Balıkesir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Uygulamalarda 24'ü firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 50 kişi yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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