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        Balıkesir'de aranması bulunan 50 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada aranması bulunan 50 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:27
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        Balıkesir'de aranması bulunan 50 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada aranması bulunan 50 kişi yakalandı.

        Balıkesir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

        Uygulamalarda 24'ü firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 50 kişi yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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