Ayvalık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Balıkesir'in Ayvayık ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuvva-i Milliye Konferans Salonu'nda Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programa Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz ile diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Sabahat Mirzanlı Çetin, bir konuşma yaptı.

Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı video gösterimi, şiirler ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatan tiyatro oyunuyla sona erdi.