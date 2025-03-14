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        Balıkesir'de evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:34
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        Balıkesir'de evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Altınoluk İskele Mahallesi 19088 Sokak'taki Hayri Bey Apartmanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Dumandan etkilenen ev sahibi G.Y, sağlık görevlilerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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