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        Edremit'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 08:52 Güncelleme: 18.03.2025 - 08:54
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        Edremit'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Aşkın Turan idaresindeki 65 AAE 188 plakalı otomobil, Şehit Hamdibey Meydanı'nda Şevket Gülbahar'ın kullandığı 16 AG 446 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Serra B, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde bulunan Serra B, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serra B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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