Sındırgı'da öğrencilerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel koreografi

Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, ellerindeki kartonlarla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için "1915 / Çanakkale geçilmez" yazılı koreografi hazırladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel koreografi hazırladı.

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