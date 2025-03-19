Sındırgılı öğretmen ve öğrenciler Çanakkale Türküsü'ne klip çekti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Yağcıbedir Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferinin 110.yılı dolayısıyla klip hazırladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Yağcıbedir Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferinin 110.yılı dolayısıyla klip hazırladı.
Müzik öğretmeni Mustafa Ayan tarafından organize edilen klip, ilçenin çeşitli noktalarında çekildi.
Öğretmen ve öğrenciler Çanakkale Türküsü'nü seslendirdiği klip, ilgi gördü.
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