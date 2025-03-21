Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 28 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 28 bin 628 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:42 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 28 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 28 bin 628 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.M.P. ve E.B. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 28 bin 628 sentetik ecza hap bulundu.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamanın ilk duruş...
        Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamanın ilk duruş...
        Balıkesir'de geçen yıl çıkan yangında zarar gören bölgeye fidan dikildi
        Balıkesir'de geçen yıl çıkan yangında zarar gören bölgeye fidan dikildi
        Balıkesir'de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü
        Balıkesir'de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü
        Kadın girişimci yumurta kabuğundan kalsiyum, zarından protein üretiyor
        Kadın girişimci yumurta kabuğundan kalsiyum, zarından protein üretiyor
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık...
        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşıs...
        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşıs...