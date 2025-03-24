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        Sındırgı'da Galatasaray taraftarları iftar verdi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Galatasaray taraftarları, geleneksel 4. iftar programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 21:39 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:42
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        Sındırgı'da Galatasaray taraftarları iftar verdi
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Galatasaray taraftarları, geleneksel 4. iftar programında buluştu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftara yaklaşık 1500 kişi katıldı.

        Diğer diğer takım taraftarlarının da davet edildiği iftara Sındırgı Belediyesi de destek verdi.

        Programa, İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, farklı takımların taraftarları da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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