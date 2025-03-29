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        Balıkesir'de ters şeritten gelen otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ters şeritten gelerek ana yola çıkan bir otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:48 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:51
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        Balıkesir'de ters şeritten gelen otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ters şeritten gelerek ana yola çıkan bir otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

        Çanakkale-Edremit kara yolunun Altınoluk Mahallesi kavşağında T.B. (48) 34 SZ 4099 plakalı otomobiliyle ters şeritten gelerek ana yola çıktı. Bu sırada otomobil, M.Ö. (41) idaresindeki 17 TB 459 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle T.B'nin kullandığı otomobil, savrularak sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 10 BB 985 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi ulaşımda kullanılan otobüse de çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü T.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan T.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bir süre Çanakkale yönüne ulaşımın aksadığı kara yolunda araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Öte yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 34 SZ 4099 plakalı otomobilin ters şeritten gelerek Çanakkale-Edremit kara yoluna çıkması ve tırla çarpışmasının ardından savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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