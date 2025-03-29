Balıkesir'de ters şeritten gelen otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ters şeritten gelerek ana yola çıkan bir otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Çanakkale-Edremit kara yolunun Altınoluk Mahallesi kavşağında T.B. (48) 34 SZ 4099 plakalı otomobiliyle ters şeritten gelerek ana yola çıktı. Bu sırada otomobil, M.Ö. (41) idaresindeki 17 TB 459 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle T.B'nin kullandığı otomobil, savrularak sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 10 BB 985 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi ulaşımda kullanılan otobüse de çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü T.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan T.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre Çanakkale yönüne ulaşımın aksadığı kara yolunda araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 34 SZ 4099 plakalı otomobilin ters şeritten gelerek Çanakkale-Edremit kara yoluna çıkması ve tırla çarpışmasının ardından savrulması yer alıyor.