Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ACL 104, 45 YB 3998, 45 AOV 314 ve 45 EL 993 plakalı otomobiller, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

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