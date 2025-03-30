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        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:46 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:58
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        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ACL 104, 45 YB 3998, 45 AOV 314 ve 45 EL 993 plakalı otomobiller, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.

        Kazanın ardından kapanan kara yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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