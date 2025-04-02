Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de şarampole devrilen tankerinin sürücüsü yaralandı

        Balıkesir'de süt taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 09:37 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de şarampole devrilen tankerinin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Balıkesir'de süt taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        R.K. idaresindeki 35 AVL 328 plakalı tanker, Balya-Gönen kara yolunun 30. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ters dönen tankerin kabininde sıkışan sürücü R.K. ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de minibüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralı
        Balıkesir'de minibüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralı
        'Sofralık zeytinde dünya birincisi, zeytinyağında ikinci olduk'
        'Sofralık zeytinde dünya birincisi, zeytinyağında ikinci olduk'
        Balıkesir'de kamyonetin yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de kamyonetin yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına çarptı; 2 yaralı
        Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına çarptı; 2 yaralı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında 8 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında 8 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı