Balıkesir'de şarampole devrilen tankerinin sürücüsü yaralandı
Balıkesir'de süt taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'de süt taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
R.K. idaresindeki 35 AVL 328 plakalı tanker, Balya-Gönen kara yolunun 30. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ters dönen tankerin kabininde sıkışan sürücü R.K. ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
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