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        Balıkesir'de okul servisleri denetlendi

        Balıkesir'de jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:24
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        Balıkesir'de okul servisleri denetlendi
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        Balıkesir'de jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 126 okul servisi denetlendi, 3 okul servisinin sürücüsüne toplam 6 bin 501 lira ceza kesildi.

        Aynı zamanda öğrencilere yönelik okul geçidini kullanma, emniyet kemerinin önemi ve yaya yürüyüş kuralları konusunda trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Jandarma asayiş timlerince de okul ve yurtlarının yakın çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

        Uygulamada, 139 umuma açık yer denetlendi, 3 bin 190 kişinin GBT'sine bakıldı, 910 araç kontrol edildi.

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