Balıkesir'de 2 haftada 38 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de jandarma ekiplerince 2 haftalık süreçte 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'de jandarma ekiplerince 2 haftalık süreçte 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 24 Mart-7 Nisan arasında Gömeç, İvrindi ve Havran ilçelerinde toplam 7 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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