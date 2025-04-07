Balıkesir'de aranması bulunan 604 kişi yakalandı
Balıkesir'de jandarma tarafından 2 haftalık süreçte yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 604 kişi yakalandı.
Balıkesir'de jandarma tarafından 2 haftalık süreçte yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 604 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanması amacıyla 24 Mart-7 Nisan'da çalışma yürüttü.
Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 firari hükümlünün de aralarında bulunduğu toplam 604 kişi yakalandı.
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