Balıkesir'de aranması bulunan 604 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma tarafından 2 haftalık süreçte yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 604 kişi yakalandı.

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