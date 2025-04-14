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        Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, kalan 4 maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:58
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        Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, kalan 4 maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.

        Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya karşılaşmayı kazanma isteğiyle çıktıklarını fakat bir puan aldıklarını söyledi.

        Önlerinde 4 maç olduğunu hatırlatan Gürsel, "Bu 4 maçı da kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Ondan sonraki neticelere göre bakacağız, olay nerede bitecek. Son düdüğü kadar başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

        - Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık da sezonun son çeyreğine gelindiğini hatırlattı.

        Karşılaşmalarda 1 puanın dahi önemli olduğunu aktaran Işık, "İyi futbol oynuyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz. Bizim takımın da play-off'a mutlaka katılacağına inanıyorum. Biraz önce baktım, yüzde 66'ya 33 gibi olmuş topla oynama oranı var. Çok pozisyona giremedik ama istediğimiz futbolu oynamaya çalıştık. Takımın yükselen bir grafiği var." değerlendirmesinde bulundu.

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