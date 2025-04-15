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        Ayvalık'ta Turizm Haftası kutlandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Turizm Haftası çeşitli etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:18
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        Ayvalık'ta Turizm Haftası kutlandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Turizm Haftası çeşitli etkinlikle kutlandı.

        Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikle, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve diğer ilgililer katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Fatih Canbaz bir konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardından okulun öğrencilerinin hazırladıkları fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

        Program, Cunda Mesleki ve Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri, Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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