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        Balıkesir'de Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu yapıldı

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Ramazan Demir güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:24
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        Balıkesir'de Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu yapıldı
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        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Ramazan Demir güven tazeledi.

        Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mutlu Tanrıkulu'nun başkanlığındaki genel kurul divanında Esin Balıbek ve Gülçin Savaşaneril Yurdakul görev aldı.

        Mevcut başkan Ramazan Demir, tek liste olarak sunulan kongrede yapılan açık oylamada, yeniden başkan seçildi.

        BGC Başkanı Ramazan Demir, yaptığı konuşmada, genel kurula katılanları ve kendisine güvenlere teşekkür etti.

        Yerel medyanın geleceği için yeni adımların atılması ve doğru, tarafsız, ulusal çıkarları gözeten yayıncılığı ilke kabul etmiş gazete ve gazetecilerin güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

        "Özellikle yerel medyanın dijital altyapılarını güçlendirmeleri noktasında destek verilmeli. Basın meslek yasası ivedilikle çıkarılmalı ki kim gazeteci, değil ayırt edilebilmesinin yolu açılmalı. Amacımız, gazetecilik mesleğinden geçimini sağlayan dürüst, onurlu, sorumlu arkadaşlarımızla bir arada olup, daha güçlü, daha etkili bir yapıya ulaşmak. Gazeteciliği çıkar amaçlı kullanan, silah olarak gören, tehdidi, şantajı meslek edinen ilkesizlerle aynı yolda yürümeyi bırakın, aynı mahallede yaşamayı bile meslek onuru açısından sakıncalı buluyoruz."

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin Yönetim Kurulu'nda ise Doğan Alparslan, Hasan Hilmi Duyar, Tarık Sürmelioğlu, Miraç Kaya, Gökçen Kabay, Mehmet Yarma, İbrahim Aldemir, Taylan Toprak, Mustafa Tetik ve Fatih Emrah Erdoğan yer aldı.

        Denetleme Kurulu'na Emrah Çakmak, Rahmi Kireç, Umut Sözen seçilirken, Disiplin Kurulu ise Atilla Kaya, Emrah Ayyıldız, Suat Salgın'dan oluştu.

        Gazeteciler Federasyonu delegeliklerine ise Sadullah Özcan, Mehmet Yarma, Ramazan Demir ile Hüseyin Ceylan seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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