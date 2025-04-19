AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de partisinin il danışma toplantısında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin "Yaptıkları yolsuzlukların üstünü kapatmak için o yolsuzlukları örtmek için devam eden bir hukuki süreci sabote edip baltalayıp kendi milletine, insanına, polisine, ekonomisine, yerli ve milli üretimine bu kadar düşmanca bir tutum sergileniyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclisi" toplantısında yaptığı konuşmada, parti teşkilatları olarak daima dava ruhunun potansiyelinin farkında olarak görev yapacaklarını söyledi.

Uygur, Türkiye'de yaşanılan tüm süreçlerin teşkilatların gözünün önünde yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"(İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşanan tartışmalar) Yaptıkları yolsuzlukların üstünü kapatmak için o yolsuzlukları örtmek için devam eden bir hukuki süreci sabote edip baltalayıp kendi milletine, insanına, polisine, ekonomisine, yerli ve milli üretimine bu kadar düşmanca bir tutum sergileniyor. Bir siyasi partinin genel başkanının buna alet olduğunu, bu kadar sağduyudan, ferasetten ve basiretten yoksun şekilde hareket ettiğine bütün Türkiye, teşkilatlarımız, milletimiz şahitlik etti. Hatta ve hatta vatanına ve milletine sevdalı CHP'liler de onun notunu inşallah verecek."