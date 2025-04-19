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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de partisinin il danışma toplantısında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin "Yaptıkları yolsuzlukların üstünü kapatmak için o yolsuzlukları örtmek için devam eden bir hukuki süreci sabote edip baltalayıp kendi milletine, insanına, polisine, ekonomisine, yerli ve milli üretimine bu kadar düşmanca bir tutum sergileniyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 23:58 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:38
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de partisinin il danışma toplantısında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin "Yaptıkları yolsuzlukların üstünü kapatmak için o yolsuzlukları örtmek için devam eden bir hukuki süreci sabote edip baltalayıp kendi milletine, insanına, polisine, ekonomisine, yerli ve milli üretimine bu kadar düşmanca bir tutum sergileniyor." dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclisi" toplantısında yaptığı konuşmada, parti teşkilatları olarak daima dava ruhunun potansiyelinin farkında olarak görev yapacaklarını söyledi.

        Uygur, Türkiye'de yaşanılan tüm süreçlerin teşkilatların gözünün önünde yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

        "(İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşanan tartışmalar) Yaptıkları yolsuzlukların üstünü kapatmak için o yolsuzlukları örtmek için devam eden bir hukuki süreci sabote edip baltalayıp kendi milletine, insanına, polisine, ekonomisine, yerli ve milli üretimine bu kadar düşmanca bir tutum sergileniyor. Bir siyasi partinin genel başkanının buna alet olduğunu, bu kadar sağduyudan, ferasetten ve basiretten yoksun şekilde hareket ettiğine bütün Türkiye, teşkilatlarımız, milletimiz şahitlik etti. Hatta ve hatta vatanına ve milletine sevdalı CHP'liler de onun notunu inşallah verecek."

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Haydar Ali Yıldız da teşkilatların gücünün partiler için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

        Türkiye'nin terörsüz bir döneme girdiğini ifade eden Yıldız, "Bizlerin birinci vazifesi olarak cumhurbaşkanımızın emanet ettiği ve her fırsatta söylediği etrafımız ateş çemberi ve yanıyor. Bizlere düşen iç cepheyi tahkim etmektir, güçlendirmektir. Önce kendi ailemizi, sonra teşkilatlarımızı güçlendireceğiz çünkü hep beraber inşa edeceğimiz terörsüz bir Türkiye var. İnşallah Cumhur İttifakı'yla birlikte terörsüz ve huzurlu Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

        Yıldız, Türkiye Yüzyılı'nın barışın yüzyılı olduğunu sözlerine ekledi.

        Programa, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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