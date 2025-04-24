Balıkesir'de, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ağrı adli makamlarınca "birden fazla kişinin kasten öldürülmesi" suçundan 2018 yılından bu yana aranan ve hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K'nin Edremit ilçesinde saklandığını tespit etti.
Ekiplerin belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonla firari hükümlü M.K. yakalandı.
M.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.