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        Ayvalık'taki lisede tasarlanan tekneler İzmir'deki fuarda sergileniyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki denizcilik mesleki ve teknik lisesinde tasarlanan ve üretilen 3 tekne, İzmir'de düzenlenen Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı'nda beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:30 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:30
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        Ayvalık'taki lisede tasarlanan tekneler İzmir'deki fuarda sergileniyor
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki denizcilik mesleki ve teknik lisesinde tasarlanan ve üretilen 3 tekne, İzmir'de düzenlenen Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı'nda beğeniye sunuldu.

        İzmir Fuar Merkezi'ndeki stantta sergilenen tekneler, Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Vedat Mazgal ile öğretmenler tarafından, ziyaretçilere tanıtılıyor.

        Mazgal, yaptığı açıklamada, okulun tanıtımı ve mesleki gelişimini sağlayabilmek ve sektörde varlık gösterebilmek amacıyla katıldıkları fuarda gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Mazgal, stanttaki "Alpago" isimli 7 metre boyundaki ahşap sürat teknesinin İstanbul'dan bir alıcıya satıldığı bilgisini de verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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