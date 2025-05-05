Balıkesir'de kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altınova Mahallesi'nde bulunan kereste deposunda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinin yanı sıra Edremit, Burhaniye ve Gömeç'ten de ekipler sevk edildi.
11 itfaiye aracı ve yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekibine vatandaşlar da destek verdi.
Kereste imalathanesinin zarar gördüğü yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.