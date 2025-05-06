Balıkesir'de Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi açıldı

Proje Saha Koordinatörü Adil Çamur da yerleşkede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi'ni hayata geçiren projenin paydaşlarından İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yeğen, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, açılışta yaptığı konuşmada, yerleşkenin adalardaki sivil toplum kuruluşları için ortak kullanılacak bir alan olarak tasarlandığını belirterek, Çınarlı Mahallesi ve Marmara Adası'nda kültür sanat etkinliklerinin artacağını kaydetti.

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