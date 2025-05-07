Balıkesir de devrilen tırın şoförü yaralandı

Sürücü tedavi altına alınmak üzere Balıkesir'e sevk edildi. Tedavinin devam ettiği belirtildi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından sürücü, sıkıştığı kabinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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