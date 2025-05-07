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        Balıkesir de devrilen tırın şoförü yaralandı

        Sındırgı-Simav kara yolu Hisaralan Mahallesi sınırlarında gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:00 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:08
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        Balıkesir de devrilen tırın şoförü yaralandı
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        Sındırgı-Simav kara yolu Hisaralan Mahallesi sınırlarında gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre I.K. kontrolündeki 43 ACF 808 virajı alamayarak yan yattı.

        Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından sürücü, sıkıştığı kabinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Sürücü tedavi altına alınmak üzere Balıkesir'e sevk edildi. Tedavinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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