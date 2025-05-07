Balıkesir de devrilen tırın şoförü yaralandı
Sındırgı-Simav kara yolu Hisaralan Mahallesi sınırlarında gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.
Sındırgı-Simav kara yolu Hisaralan Mahallesi sınırlarında gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre I.K. kontrolündeki 43 ACF 808 virajı alamayarak yan yattı.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından sürücü, sıkıştığı kabinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sürücü tedavi altına alınmak üzere Balıkesir'e sevk edildi. Tedavinin devam ettiği belirtildi.
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