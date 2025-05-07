Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'deki Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşattı

        Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta buluşan Tahtacı Türkmenleri, geçmişi asırlar öncesine dayandığı bilinen Hıdırellez geleneğini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'deki Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta buluşan Tahtacı Türkmenleri, geçmişi asırlar öncesine dayandığı bilinen Hıdırellez geleneğini sürdürdü.

        Her yıl mayısın 7'nci günü kurban kesip yemekler yapan Türkmenler, halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in kabrinin de bulunduğu Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mahallesi mezarlığını temizleyip güllerle donatarak dua etti.

        Yöresel elbiselerini giyen Türkmen kadınları, mezarlıktaki ziyaretçilere kuruyemiş, şeker ve lokum ikram etti.

        Tahtakuşlar Mahallesi sakinlerinden Hasan Bozkurt, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak Hıdırellez'de her sene 7 Mayıs'ta mezarlığa gelerek hayatını kaybeden yakınlarını andıklarını söyledi.

        Hıdırellez'in ilkbahar mevsiminin uyanışı olarak kabul edildiğini anlatan Bozkurt, "Bizler de Hıdırellez'i geçmişe uyanış olarak kabul ediyoruz. Atalarımızla, ölmüşlerle buluşma, Hıdırellez anlayışımız, inancımız buna dayanır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk

        Benzer Haberler

        Japon deprem uzmanı Moriwaki, Bandırma'da üniversite öğrencileriyle bir ara...
        Japon deprem uzmanı Moriwaki, Bandırma'da üniversite öğrencileriyle bir ara...
        Balıkesir de devrilen tırın şoförü yaralandı
        Balıkesir de devrilen tırın şoförü yaralandı
        TIR garajında park halindeki otomobil yandı
        TIR garajında park halindeki otomobil yandı
        Balıkesir'de Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi açıldı
        Balıkesir'de Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi açıldı
        Balıkesir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 322 kişi yakalandı
        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 322 kişi yakalandı