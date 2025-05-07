Balıkesir'deki Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşattı
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta buluşan Tahtacı Türkmenleri, geçmişi asırlar öncesine dayandığı bilinen Hıdırellez geleneğini sürdürdü.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta buluşan Tahtacı Türkmenleri, geçmişi asırlar öncesine dayandığı bilinen Hıdırellez geleneğini sürdürdü.
Her yıl mayısın 7'nci günü kurban kesip yemekler yapan Türkmenler, halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in kabrinin de bulunduğu Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mahallesi mezarlığını temizleyip güllerle donatarak dua etti.
Yöresel elbiselerini giyen Türkmen kadınları, mezarlıktaki ziyaretçilere kuruyemiş, şeker ve lokum ikram etti.
Tahtakuşlar Mahallesi sakinlerinden Hasan Bozkurt, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak Hıdırellez'de her sene 7 Mayıs'ta mezarlığa gelerek hayatını kaybeden yakınlarını andıklarını söyledi.
Hıdırellez'in ilkbahar mevsiminin uyanışı olarak kabul edildiğini anlatan Bozkurt, "Bizler de Hıdırellez'i geçmişe uyanış olarak kabul ediyoruz. Atalarımızla, ölmüşlerle buluşma, Hıdırellez anlayışımız, inancımız buna dayanır." dedi.
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