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        Hıdırellez şenliğinde 200 yıllık "deve oyunu" yaşatıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez şenliğinde, tahta, yemiş ağacı, büyükbaş hayvan kafatası ve çul kullanılarak hazırlanan temsili deveyle gösteri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:20
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        Hıdırellez şenliğinde 200 yıllık "deve oyunu" yaşatıldı
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez şenliğinde, tahta, yemiş ağacı, büyükbaş hayvan kafatası ve çul kullanılarak hazırlanan temsili deveyle gösteri yapıldı.

        Kırsal Işıklar Mahallesi'ndeki şenlikte, Yörük kültürünün bir parçası olan 200 yıllık "deve oyunu" için gençler, kılığına girdikleri temsili deveyle "ölü numarası" yaparak tekrar canlanması için bahşiş topladı.

        "Çoramık" adı verilen deve çobanlarından oluşan ekip, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

        Gün boyu süren şenliklerde ayrıca kule oyunları, mendil kapmaca, çuval yarışı ve halat çekme gibi geleneksel oyunlar da oynandı.

        Şenlikte, kadınlar vatandaşlara imece usulü yaptıkları gözlemelerden ikram etti.

        Etkinliğe Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire amirleri ile çevre ilçe ve illerden çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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