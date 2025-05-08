Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırma ve Erdek'te görülen müsilaja ilişkin konuştu:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri kıyılarında görülen müsilaja ilişkin, "Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak zorundayız. Bir litre atığı bile arıtmadan Marmara Denizi'ne deşarj etmemeliyiz. Marmara taşıyacağı kadar yükü aldı, daha fazlasına tahammülü yok." dedi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsilajın Marmara Denizi'nin her yerini kapladığını ve ilerleyen dönemde daha çok görüleceğini söyledi.

Müsilajın deniz dibindeki canlılar ve ekosisteme çok zarar verdiğini belirten Sarı, "Müsilaj, denizin dibindeki pinaları, midyeleri, istiridyeleri, mercanları öldürüyor. Üzerlerini battaniye gibi örtüyor. Deniz çayırlarının üzerini kapladı. Fotosentez yapmasını engelliyor. Yani oksijen üreten, bize nefes olan deniz çayırları, müsilaj yüzünden şu anda zarar görüyor. Ama 6 aydır zaten balıkçılık çok etkilendi Marmara Denizi'nde. Şimdi yüzeye çıkmaya başlamasıyla turizm etkilenmeye başlayacak." diye konuştu.