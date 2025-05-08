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        Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırma ve Erdek'te görülen müsilaja ilişkin konuştu:

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri kıyılarında görülen müsilaja ilişkin, "Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak zorundayız. Bir litre atığı bile arıtmadan Marmara Denizi'ne deşarj etmemeliyiz. Marmara taşıyacağı kadar yükü aldı, daha fazlasına tahammülü yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:06
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        Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırma ve Erdek'te görülen müsilaja ilişkin konuştu:
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        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri kıyılarında görülen müsilaja ilişkin, "Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak zorundayız. Bir litre atığı bile arıtmadan Marmara Denizi'ne deşarj etmemeliyiz. Marmara taşıyacağı kadar yükü aldı, daha fazlasına tahammülü yok." dedi.

        Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsilajın Marmara Denizi'nin her yerini kapladığını ve ilerleyen dönemde daha çok görüleceğini söyledi.

        Müsilajın deniz dibindeki canlılar ve ekosisteme çok zarar verdiğini belirten Sarı, "Müsilaj, denizin dibindeki pinaları, midyeleri, istiridyeleri, mercanları öldürüyor. Üzerlerini battaniye gibi örtüyor. Deniz çayırlarının üzerini kapladı. Fotosentez yapmasını engelliyor. Yani oksijen üreten, bize nefes olan deniz çayırları, müsilaj yüzünden şu anda zarar görüyor. Ama 6 aydır zaten balıkçılık çok etkilendi Marmara Denizi'nde. Şimdi yüzeye çıkmaya başlamasıyla turizm etkilenmeye başlayacak." diye konuştu.

        Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nin temiz tutulması gerektiğinin altını çizdi.

        Müsilajla kaplı yerleri görenlerin denize girmekten kaygı duyacağını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

        "Acilen 2021 yılında tüm tarafların altına imza attığı, 7 ilin belediye başkanı, 7 ilin valisi ile bakanlık, meclis ve çevre komisyonu başkanı tarafından imzalanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın ruhuna geri dönmemiz lazım. Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak zorundayız. Bir litre atığı bile arıtmadan Marmara Denizi'ne deşarj etmemeliyiz. Marmara taşıyacağı kadar yükü aldı, daha fazlasına tahammülü yok. Acilen, hiç vakit kaybetmeden tedbir almamız lazım. Şimdi müsilaj yüzeye çıktığı andan itibaren vatandaşlar yoğun şekilde 'Denize girebilir miyiz?', 'Balık yiyebilir miyiz?' diye sormaya başlayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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