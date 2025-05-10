Balıkesir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 13'ü çocuk, 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 13'ü çocuk, 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na doğru hareket halindeki lastik botta bir grup göçmenin olduğu tespit edildi.
Ekipler, 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişiyi yakalayıp karaya çıkarttı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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