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        Balıkesir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 13'ü çocuk, 43 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:46
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        Balıkesir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 13'ü çocuk, 43 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na doğru hareket halindeki lastik botta bir grup göçmenin olduğu tespit edildi.

        Ekipler, 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişiyi yakalayıp karaya çıkarttı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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