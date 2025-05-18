Kaldırımdan inerken düşen usta oyuncu Ahmet Mekin, hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin'in, kaldırımdan inerken düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin'in, kaldırımdan inerken düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı.
Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin, kaldırımdan aşağı inerken düştü.
Mekin, çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan incelemelerde, hayati tehlikesi bulunmayan Mekin'in kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da Ahmet Mekin'i hastanede ziyaret etti.
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