Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Y.T. idaresindeki 36 KA 648 plakalı traktör, kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Y.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.