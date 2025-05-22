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        Balıkesir'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 00:49 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:54
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        Balıkesir'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Akıncılar Mahallesi Yağhane Sokak'ta alt katı depo olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin içinde kalarak yanan 1 kişinin cesediyle karşılaştı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yapılan incelemede, cesedin Mustafa Uzun'a ait olduğu belirlendi.

        Uzun'un cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Binadaki bir köpeğin de öldüğü yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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