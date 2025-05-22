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        Yemek borusu olmadan doğan bebek, 5 günlükken yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de anne karnındayken yemek borusu olmadığı anlaşılan Alya Lina bebek, dünyaya geldikten 5 gün sonra gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:04
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        Yemek borusu olmadan doğan bebek, 5 günlükken yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
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        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de anne karnındayken yemek borusu olmadığı anlaşılan Alya Lina bebek, dünyaya geldikten 5 gün sonra gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

        Merkez Karesi ilçesinde yaşayan ve bebek bekleyen Murat-Elif Koç çifti, kontrol için doktora gittiklerinde bebeklerinin suyunun fazla olduğunu yemek borusuyla alakalı bir sorun olabileceğini öğrendi.

        Daha sonra 32 haftalıkken dünyaya gelen Alya Lina'nın yapılan kontrollerinde yemek borusunun olmadığı kesinleşti. Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur ve ekibinin 5 günlükken ameliyata aldığı Alya Lina bebeğe, yaklaşık 3 saatlik süreçte yemek borusu yapıldı.

        Anne Elif ve baba Murat Koç, başarılı bir ameliyatın ve 43 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

        - "Ailemizin yüzünün güldüğünü görmek bizi çok mutlu ediyor"

        Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur, AA muhabirine, Alya Lina'daki sağlık sorununun çok nadir görüldüğünü söyledi.

        Çocuk kardiyolojisi ve yeni doğan uzmanlarıyla bebeği ameliyata hazırladıklarını belirten Okur, ameliyatın çok iyi geçtiğini dile getirdi.

        Okur, bu hastalığa eşlik etmesiyle milyonda 2 veya 3 görülen, sol tarafta olması gereken atar damarın sağda olduğunu (sağ arcus aorta) tespit ettiklerini ve yemek borusunun üst kısmını damarların arasından zarar vermeden çıkardıklarını anlattı.

        Prof. Dr. Hanifi Okur, mideyi biraz yukarı taşıdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Şu an hastamız iyi, taburcu edeceğiz. Anne sütünü içiyor. Bu süreçte takipte kalacağız çünkü hastamızın yemek borusu yoktu, sonradan yapıldı. Bu durum nedeniyle hastanın. takipte kalması gerekiyor. Bu tip vakalarda yutma güçlüğü, daralma gibi sıkıntılar olabiliyor. Bu tür durumda da hastalara balon yapıyoruz. Sonra toparlıyorlar. Bu süreci aileyle birlikte yürütmek gerekiyor. Bebeğimiz beslenirken dikkatli olunması gerekiyor, başının yukarıya doğru durması gerekiyor ve bazı ilaçları kullanması gerekiyor. Bu ameliyatlar ekip işidir. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ailemizin yüzünün güldüğünü görmek bizi çok mutlu ediyor, verdiğimiz emeğe değiyor. Bu süreci de hep birlikte atlatacağız."

        - "Şu anda herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor"

        Anne Elif Koç da hamilelik sürecinde karnındaki suyun fazla olması nedeniyle muayene olduğu perinatoloji doktorunun kendisine çocuğun yemek borusunun tıkalı olabileceğini söylediğini dile getirdi.

        Koç, sürecin kendileri için çok zor geçtiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Bebeğim 5 günlükken ameliyat edildi. O süreç bizim için çok zor geçti ama çok şükür şu anda kucağımızda. Süreci sağlıklı geçti, kontrollerimize devam edeceğiz. Şu anda bir sıkıntımız yok. Önce burnundan beslendi, daha sonra ağız yoluyla beslenme başladı. Daha sonra emmeye başladı, şimdi takviye mama da veriyorum. Şu anda herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Bizi yavrumuza kavuşturdukları için başta Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur hocamız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin eline, emeğine yüreğine sağlık."

        Baba Murat Koç da zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

        Zorlukları doktorlarla birlikte atlattıklarını vurgulayan Koç, "Allah razı olsun doktorlarımız her türlü imkanlarıyla çocuğumuzun olmayan yemek borusunu tekrardan güzel bir şekilde yaptılar. Beslenmesinden büyümesine kadar hemşirelerimiz ve diğer tüm ekip çok güzel ilgilendiler. Çocuğumuzun sağlığı çok şükür şu an iyi. Daha da iyi olacağına inanıyoruz. Ameliyata yapan başta Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur hocamız olmak üzere bizimle ilgilenen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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