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        Klasik otomobilcileri Ayvalık'ta yarıştı

        –27. Batı Anadolu Rallisi kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yarışan klasik otomobil tutkunları, bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:03
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        Klasik otomobilcileri Ayvalık'ta yarıştı
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        –27. Batı Anadolu Rallisi kapsamında Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yarışan klasik otomobil tutkunları, bir araya geldi.

        Türkiye Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen rallinin ikinci gününde Ayvalık’ta 65 klasik araç yarıştı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, rallide yer alan araçları inceledi, kulüp başkanı Sencer Sivridağ ve yöneticilerle buluştu.

        Başkan Ergin, klasik araçların ruh taşıdığını belirterek, Ayvalık’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Rallinin Ege’nin iki yakası olan Ayvalık ve Midilli arasındaki dostluğa katkı sunacağını vurgulayan Ergin, “Sarımsaklı ve Çamlık güzergahlarıyla zengin bir rota oluşturuldu. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

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