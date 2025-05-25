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        Balıkesir'de "Küçükköy Teferic Şenlikleri" yapıldı

        –Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı, Boşnak kültürünün yoğun olarak yaşandığı Küçükköy Mahallesi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen Teferic Şenlikleri, binlerce kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:22
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        Balıkesir'de "Küçükköy Teferic Şenlikleri" yapıldı
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        –Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı, Boşnak kültürünün yoğun olarak yaşandığı Küçükköy Mahallesi’nde bu yıl 8’incisi düzenlenen Teferic Şenlikleri, binlerce kişiyi ağırladı.

        Balkan kültürünün tüm renklerinin sergilendiği şenlikte, ev hanımlarının el emeği ürünleri büyük ilgi gördü. Ziyaretçilere Boşnak böreği, ribitsa, sirnica, soka ve kuru et gibi Balkan mutfağının özgün lezzetleri sunuldu.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen Boşnak böreği atölyesi, konserler ve Balkan müzikleri festivale renk kattı. Balkan ülkelerinden gelen konukların da katıldığı şenliğin ana amacı, Boşnak kültür ve geleneklerini gelecek nesillere aktarmak olarak vurgulandı.

        Etkinliğe katılan Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e daveti için teşekkür ederek, “Burada bizim kültürümüzün yaşatıldığını görmek bizleri çok mutlu etti.” dedi.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, kardeş şehir ilişkileri kapsamında Ayvalık’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ayvalık’ın doğallığı ve huzuru takdire şayan. Küçükköy çok sevimli bir yer. Biz de tüm vatandaşlarımızı Kıbrıs’a bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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