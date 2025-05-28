Balıkesir HAYKOOP Olağan Genel Kurulu yapıldı

Tek listeyle yapılan genel kurulda yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Genel Kurula, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, Manisa, Afyonkarahisar, Sakarya, Konya, Isparta HAYKOOP Bölge Birlik Başkanları ve yönetimleri ile kooperatif üst birlik temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.