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        Bandırma'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:10
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        Bandırma'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde narkotik köpeği "Dark" tarafından arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda araç kapısı içerisinde zulalanmış haldeki 25,86 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü O.O, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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