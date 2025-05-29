Bandırma'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde narkotik köpeği "Dark" tarafından arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda araç kapısı içerisinde zulalanmış haldeki 25,86 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

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