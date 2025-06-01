Milletvekili Canbey, Havran Ovası Sulama Projesi'nin ikinci etabına ilişkin açıklama yaptı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Ovası Sulama Projesi'nin ikinci kısmına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canbey, Havran'da düzenlediği basın toplantısında, yıllar önce temeli atılan projenin sürüncemede bırakıldığını ve milletin kaynaklarıyla alınan boruların atıl durumda bekletildiğini vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunan Canbey, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan 60 milyon liralık ödenekle, Havran Ovası 2. Kısım Sulama Projesi için gerekli finansman sağlandı. O dönem hem AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, hem Valiliğimiz hem de DSİ ile bir protokol imzalandı. Bu protokolle boru temini ve döşeme sorumluluğu BASKİ'ye verildi. 9 bin 300 metrelik boru temin edildi fakat yalnızca 350 metrelik kısmı döşendi. Geriye kalan borular, Havran ilçemizin Büyükdere mahallesi girişindeki depoda çürümeye terk edilmiş durumda."

Canbey, "BASKİ bu boruların döşeneceğine dair söz verdi, ama herhangi bir ilerleme olmadı. Üstelik şimdi de protokolün iptali için Valiliğe başvuruda bulundular. Hem söz verip hem işi yapmamak, ardından da suçu bizim üzerimize yıkmaya çalışmak siyasi sorumluluktan kaçmaktır." ifadesini kullandı.